Rektör Karamustafa, ‘Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı’na katıldı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı’na katıldı.

Antalya’nın Serik ilçesinde gerçekleştirilen çalıştayda, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, “Spor Turizminde Örgütlenme ve Destinasyon Yönetimi Komisyonuna” akademik ve yönetsel düzeyde katkı oluşturmak amacıyla başkanlık yaptı ve ayrıca komisyon çalışmalarının moderatörlüğünü yürüttü.

Burada yaptığı konuşmada RektörKaramustafa, turizmde 600 milyar dolarlık küresel pazar fırsatı bulunduğuna dikkat çekti ve ülkemizin bu pastadan nitelikli pay alabilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı, spor ve turizm çevreleri ile sivil toplum ve meslek örgütleri ve akademik çevrelerin biraraya gelerek gerçekleştirilen bu tür organizasyonların önemine değindi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalıştay, 13 Kasım 2019 tarihinde sona erecek.

KAYSERİ 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:44

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