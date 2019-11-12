Ekim ayında Kayseri Havalimanı'nda 208 bin 491 yolcuya hizmet verildi

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Ekim ayı havalimanı istatistiklerine göre; ekim ayında Kayseri Havalimanı iç hat yolcu trafiği 179.592, dış hat yolcu trafiği 28.899, toplam yolcu trafiği ise 208.491 oldu.

2019 yılı Ekim ayında Kayseri Havalimanı’na iç hat inişkalkış yapan uçak trafiği 1.087, dış hatlar uçak trafiği 206 olmak üzere, toplam uçak trafiği 1.293 olarak gerçekleşti.

2019 yılı Ekim ayında Kayseri Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 2.408 ton oldu.

10 Aylık Gerçekleşmeler

Kayseri Havalimanı 2019 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 1.963.104, uçak trafiği 12.581 yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 22.822 ton olarak gerçekleşti.

KAYSERİ 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:35

YATSI 18:54

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