Talasgücü Belediyespor ve Yahyalıspor haftayı 3 puanla kapattılar

Kayseri’yi Bölgesel Amatör Ligde temsil eden Talasgücü Belediyespor ve Yahyalıspor ligin 8.haftasında oynadıkları müsabakaları kayıpsız geçerek 3 puanla kapattılar.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor deplasmanda 5 Temmuz İskendurunspor’u Furkan Özdemir ve Mustafa İlkay Kartal golleri işe 20 mağlup ederken, Yahyalıspor ise evinde Yozgat ekibi Sorgun Belediyespor’u Melik Sermet ve Emre Özden’in golleri ile 21 mağlup etmeyi başardı. Hem Talasgücü Belediyespor hem de Yahyalıspor haftayı 3 puanla kapatmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyor. Talasgücü Belediyespor aldığı galibiyetle puanını 14 yaparken, Yahyalıspor ise puanını 10 yaptı.

Ligin 9.haftasında Talasgücü Belediyespor evinde Ceyhanspor’u konuk edecek, Yahyalıspor ise deplasmanda Reyhanlıspor’a konuk olacak.

KAYSERİ 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:35

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.