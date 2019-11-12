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Erciyes Dağı'na Anlamlı Tırmanış

İHA

Biri Kayseri’de biri öğretmenlik, diğeri de Ürgüp’te imamlık yapan iki dağcı, 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri çerçevesinde Erciyes Dağı’na ( 3.917 metre ) başarılı bir zirve tırmanışı gerçekleştirdi.
Saat 04.00’te Tekir Yaylası’ndan hareketle 05.45’de 2.800 rakımlı Çobanini mevkiine ulaşan iki dağcı arkadaş, burada kısa bir mola dinlendi. Saat 06.00’de kamptan ayrılan dağcılar , Şeytan deresi sol kulvarını takip edip Hörgüçkaya’nın sağ yanındaki kayalıktan saat 11.00 sıralarında Erciyes Dağı’nın doğu zirvesine vardı. Güneşli ancak oldukça soğuk havaya ve zorlu kış şartlarına meydan okuyarak 10 Kasım gibi anlamlı bir günde Erciyes’e zirve çıkışını başarıyla gerçekleştirip bayrak açan Kayseri Arif Molu Anadolu Teknik Meslek Lisesi öğretmeni Mustafa Eliaçık ile NevşehirÜrgüp’te imamlık görevi yapmakta olan Ömer Fidan, buradaki deftere şu notu yazdı :
“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 81. yılında Erciyes Dağı’nın zirvesinde saygı, şükran ve minnetle anıyor, başta Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi duaların en güzeliyle selamlıyorum !. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun”
İki arkadaş 10 Kasım’da Atatürk’ü zirvede anmış olmanın haklı gururunu yaşadı.
Dağcılar daha sonra geldikleri rotadan iniş yaparak önce Çobanini’ndeki kamp yerine, ardından da Tekir Yaylası’na ulaştı.

KAYSERİ

12 Kasım 2019 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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