Özdoğan, "İlçemize modern bir park daha kazandırıyoruz

Hacılar Belediyesi toplumun temel ve sosyal ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu manada Yukarı Mahalle Yeşil Cami yanına modern bir park yapılıyor.

Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Yukarı Mahalle’de yapımına başlanılan park alanında incelemelerde bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Hacılarımızda seyriyle insanıyla farklı güzellikleri olan Yukarı Mahallemizin ihtiyacı olan bin metrekarelik çok kullanışlı bir parkın yapımına başladık. Kamelyasıyla, oyun gruplarıyla, banklarıyla insanlarımızın rahatça oturabileceği, keyfine doyulmaz manzaranın tadını çıkarabileceği ailecek kullanabilecekleri bir parkı inşallah Yukarı Mahallemize kazandırmış olacağız. Ay sonu itibariyle de bitirmeyi planladığımız parkımız şimdiden hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

KAYSERİ 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:45

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