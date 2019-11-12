Mahmut Şahin:”Bankalar eksperlere ödedikleri ücretin çok daha fazlasını vatandaştan alıyor” Avukat Faruk Karakaya:”Faturanın vatandaş yerine bankaya kesilmesi dolandırıcılık suçudur”

Bankalardan ihtiyaç kredisi çeken vatandaşların ödedikleri eksper ücretleriyle ilgili suç duyurusunda bulunmadan önce konuşan Tüketiciler Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, ”Bankalar eksperlere ödedikleri ücretin çok daha fazlasını vatandaştan alıyor” dedi.

Tüketiciler Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, faturaların bankalara değil, parayı ödeyen vatandaşa kesilmesi gerektiğini fakat bu işlemlerin uygulanmadığını söylerken Avukat Faruk Karakaya da bu yapılanın ‘Kamu Kurumu Aleyhine Dolandırıcılık’ ve ‘Vergi Kaçakçılığı’ suçlarına girdiğini söyledi.

Eksper ücreti sıkıntısını yaklaşık 10 yıldır dile getirdiklerini ve bir sonuç alamadıklarını söyleyen Tüketiciler Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, “Tüketiciler birliği olarak biz yaklaşık 10 senedir bankaların almış oldukları ekspertiz ücretleri ile ilgili sıkıntıları defalarca dile getirdik. Ekspertiz ücreti tüketici kanununa kesinlikle uygun değil çünkü bu kanunda bankalar kendi menfaatlerine yapmış oldukları işlemler için tüketiciden masraf talep edemezler diyor. Fakat bu kanun bir yönetmelikle delindi ve denildi ki bankalar ekspertiz ücreti alabilirler. Burada sorun şu, bankalar ekspertiz firmalarına ödedikleri rakamı mı tüketiciden alıyorlar yoksa üzerine bir kar mı koyup alıyorlar. Kar koyup aldıkları ortaya çıktı ve bu noktada biz de hakem heyetleri marifetiyle aradaki farkı tüketiciye iade ettirdik. Banka firmaya 200 lira öderken, tüketiciden 600 lira talep ediyor. Bu da ekspertiz üzerinden kar etme ve kar üzerinden bankacılık anlayışıyla karşı karşıyayız. Bu da yetmedi ve biz bankalara dedik ki ücreti tüketici ödüyorsa, bu ücretin faturası tüketici adına kesilmelidir. Bu da bir usulsüzlüktür. Fakat burada da dinletemedik çünkü konut ve taşıt kredilerinde yapılan eksper ücretlerinde bankaların aşırı bir kar elde ettikleri ortaya çıkıyor. Biz de son çare olarak bu olayın bir suç duyurusu teşkil ettiğini dile getirip suç duyurusunda bulunmak üzere Kayseri Adliyesi’nin önüne geldik” dedi.

Avukat Faruk Karakaya, yapılan işlemin kanunen suç olduğunu ve yetkililer için 2 ile 5 yıl arasında hapis cezası ön görüldüğünü söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Türk Ceza Yasası anlamında bu suç, bankaların ekspertiz ücretini vatandaşlara ödetip faturaları kendilerine kestirmeleri suçu ‘Kamu Kurumu Aleyhine Dolandırıcılık’ ve ‘Vergi Kaçakçılığı’ suçlarını ihtiva etmektedir. Bu bizim vergi kanunumuzun 359. maddesinde düzenlenmiş bir suçtur. Uzun bir madde ama bizimle ilgili kısımları okumak gerekirse bu maddenin 1. fıkrasında defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar ve belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenlerin ‘Vergi Kaçakçılığı’ ve ‘Kamu Kurumu Adına Dolandırıcılık’ suçu işlediğini söylüyor. İlgililer hakkında 2 ile 5 yıl arasında hapis cezasını öngörüyor. Biz de Kayseri’de şubelerini tespit edebildiğimiz 20 banka hakkında söz konusu suç duyurusunu Tüketiciler Birliği adına Genel Başkan Mahmut Şahin olarak vereceğiz. Vatandaşlara İnşallah hayırlı olur.”

KAYSERİ 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:45

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