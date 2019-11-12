Vali Günaydın Feyziye - Memduh Güpgüpoğlu Güzel Sanatlar Lisesi’ni Ziyaret Etti

Vali Şehmus Günaydın Kocasinan bölgesinde bulunan FeyziyeMemduh Güpgüpoğlu Güzel Sanatlar Lisesi’ni ziyaret etti.

Vali Şehmus Günaydın’ı okula gelişinde Kocasinan Kaymakamı Hüseyin Karameşe, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ve okul idarecileri karşıladı. 9 uncu sınıf öğrencilerinin müzik derslerine giren Vali Günaydın, öğrencilerle bir süre sohbet etti ve öğrencilerin vermiş olduğu mini konseri izledi. Sınıf ziyareti sonunda okul idareci ve öğretmenleriyle bir araya gelerek öğretmenlerin sorun ve taleplerini dinleyen Vali Günaydın, okulun yürüttüğü çalışmalar hakkında okul idareci ve öğretmenlerinden bilgiler aldı.

Vali Günaydın ziyaret sonrasında öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

KAYSERİ 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:45

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