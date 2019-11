Zamanla yarış mutlulukla bitti Atardamarı on iki parmak bağırsağına açılan vatandaş Memorial Kayseri Hastanesi'nde sağlığına kavuştu

1 milyar dolarlık et

Karın bölgesindeki ana atardamarın, on iki parmak bağırsağına açılmasıyla aşırı kan kaybederek yaşamı tehlikeye giren 56 yaşındaki bir vatandaş, Memorial Kayseri Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Faruk Cingöz ve ekibi tarafından yapılan acil ameliyatla sağlığına kavuştu.

Emekli 3 çocuk babası Nejdet Avcu, 3 yıl önce karın ana atardamarının tam tıkalı olması nedeniyle bir operasyon geçirdi. Yapılan ameliyatla hastanın karın atardamarı ile her iki kasık atardamarına uzanan suni damar takıldı. Yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürürken bir anda şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma ve makattan kan gelmesi şikayetleri ile Niğde’de hastaneye kaldırılan Avcu, aşırı kan kaybı nedeniyle yaşamsal tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Buradan acil olarak Memorial Kayseri Hastanesi’ne sevk edilen hasta, Prof. Dr. Faruk Cingöz ve genel cerrahi uzmanları tarafından gerçekleştirilen ameliyat ile yaşama yeniden tutundu. Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Faruk Cingöz, yaşamı tehdit eden en önemli sorunlardan biri olan karın atardamarının bağırsağa açılması tanısıyla hastanın ameliyata alındığını söyledi. Prof. Dr. Faruk Cingöz, “Tansiyonu düşen ve şuuru kapanan hastaya ilk müdahale Niğde’de yapılmış. Oradan hastanın karın ana atardamarının kanamalı ve durumun ciddi olduğu bilgisini alınca hazırlıklarımızı yaptık. Hasta için büyük risk taşıyan bizim içinde bir o kadar kaygı verici yolculuk süreci başladı. Ambulansla devamlı temas halinde hastayı takip ettik. Acil girişinde hastayı karşılayıp, tanıyı teyit eder etmez hastayı ameliyathaneye sevk ettik” diye konuştu. Ameliyat süreci hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Faruk Cingöz, “Genel cerrahi ekibi ile karın bölgesini açarak sindirim sistemi enzimlerinin tahrip ettiği ve bağırsağın atardamarla ağızlaştığı kanama odağını bulduk. Zamanla yarışılan operasyonda atardamardaki yırtık tamir edildi. Parçalanan on iki parmak bağırsağına ise genel cerrahi uzmanımız müdahale etti. Ameliyat sonrasında da herhangi bir sorun yaşanmadı ve hastamız cerrahiden 9 gün sonra sağlıkla taburcu oldu” ifadelerini kullandı.

Nejdet Avcu, bir anda başlayan şiddetli karın ağrısı, kan kusma ve makattan kan gelmesi üzerine bilincinin kaybolduğunu ifade ederek, “Prof. Dr. Faruk Cingöz ile genel cerrahi ekibine çok teşekkür ediyorum. Sağlığıma kavuştum ve tüm ekip iyi ki var” sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

