Prof. Dr. Gültekin Atalan:”İç Anadolu bölgesinin en geniş kapsamlı hayvan hastanesi olmak için çalışmalarımız devam ediyor”

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi hakkında bilgiler veren Hastane Başhekimi Prof. Dr. Gültekin Atalan, hastanenin her ay hasta sayısının giderek arttığını söyleyerek,” İç Anadolu bölgesinin en geniş kapsamlı hayvan hastanesi olmak için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Hastane olarak 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla çalıştıklarını ve birçok hayvanın kabul edildiğini söyleyen Prof. Dr. Gültekin Atalan, “Hastanemiz 2014 yılında faaliyetlerine başladı. Hastanemiz bünyesinde 4 adet klinik şu anda aktif olarak bulunmaktadır. Bunlar da cerrahi, doğum, dahiliye ve iç hastalıkları ana bilim dallarından oluşmaktadır. Hastanemizle alakalı yoğun bir hasta akışı olduğunu söyleyebiliriz. 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla aktif olarak görev yapmaktayız ve birçok hayvan hastanemize kabul edilmektedir. Bunların içerisinde ağırlıklı olarak kedi ve köpekler sonrasında ise daha çok büyükbaş hayvanlardan ve atlardan oluşan bir hasta portföyümüz var. Ortalama hasta sayımız her yıl değişmekte ve ilk açıldığı yıllarda toplamda 78 bin arasında olan hasta sayımız, şu an itibariyle yıllık bazda 15 bin adete ulaşmış durumdadır ve bu sayı önümüzdeki yıllarda artabilir olarak düşünüyoruz çünkü istatistiklerimiz her ay artan bir hasta sayısı gösteriyor” dedi.

Atalan, hastaneyi geliştirmek ve yöre hayvancılığına da daha fazla katkıda bulunmak için İç Anadolu bölgesinin en büyük hayvan hastanesi için çalışmaları başlattıklarını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Hastane olarak zaman zaman projeler geliştiriyoruz ve bu projelerle ilgili maddi destek noktasında gerek TÜBİTAK ve gerek üniversitemizin araştırma biriminden destek almaktayız. Klinik ve klinik öncesi ana bilim dallarından, hayvanların yetiştirilmesi bakımı anlamında birçok proje var. Bu projeler hem bilimsel arenada katkı sağlamakta hem de yöre hayvancılığına, yetiştiricilerimize her platformda destek vererek onların sorunlarına çözüm olmaktadır. Şu an için tam donanımlı ve daha büyük bir hastane projesi ile ilgili maddi destek alınması için gerekli işlemler yapıldı. Yakın zamanda hastanemizin kurulmasını ümit ediyoruz ve İç Anadolu bölgesinde geniş kapsamlı hayvan hastanesi olarak yöre hayvancılığına da büyük katkı sağlayacağımıza da inanıyoruz.”

