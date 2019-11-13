Yaylacılar köye dönüş yolunda

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İlkbahar mevsiminde yaylaya çıkan besiciler, sonbaharın gelmesi ve havaların soğuması ile birlikte köylerine dönmeye başladı.

Yıllardır besicilikle uğraştığını söyleyen 49 yaşındaki Doğan Bayırsokak, Yukarı Develi mahallesinden çıkarak ilkbahar mevsiminde yaylak kurduklarını söyledi. Kasım ayına kadar koyunlarla birlikte yaylakta kaldıklarını anlatan Bayırsokak, "Sonbahar mevsiminin sonuna yaklaştık. Havalar da iyice soğumaya başladı. Koyunların da kuzulama dönemi olduğu için mecburen evimize dönmek zorundayız" diye konuştu.

Salih Onaran İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi olan Doğan Bozbeşparmak ise, özellikle hafta sonları çobanlık yaparak ailesine yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

KAYSERİ 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:46

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