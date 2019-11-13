Talas Belediyesi'nden Mevlid-i Nebi Konseri

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Talas Belediyesi, Mevlidi Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Mehmet Kemiksiz konseri düzenleyecek.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) doğum yıldönümünü içeren Mevlidi Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan konser, 16 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Erciyes Üniversitesi Kültür Merkezi’nde saat 19.30’da başlayacak olan konserde, tasavvuf musikisinin sevilen ismi Mehmet Kemiksiz sahne alacak.

Ücretsiz olarak izlenebilecek konsere ilginin yoğun olması bekleniyor.

KAYSERİ 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:46

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