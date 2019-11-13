Develispor’da Furkan Ağca rüzgarı

Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta!

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Develispor’un 1998 doğumlu kanat oyuncusu Mehmet Furkan Ağca takımını sırtlamaya devam ediyor.

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme lideri Develispor’da keyifler ve moraller yerinde. Ligde geride kalan 8.hafta sonunda 21 puan toplayan SiyahBeyazlı takımda Mehmet Furkan Ağca fırtınası esiyor.

1998 doğumlu Mehmet Furkan Ağca attığı goller ve yaptığı asistlerde dikkat çekiyor. Son oynanan Kayseri Şekerspor maçında penaltıdan attığı golün yanı sıra oynadığı futbolda büyük beğeni kazanan Furkan Ağca takımın en istikrarlı isimlerinden biri.

8.hafta sonunda 7 gol kaydeden Mehmet Furkan Ağca gol krallığında da oldukça iddialı.

KAYSERİ 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:46

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