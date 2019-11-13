Voleybol Yıldız Takımı Türkiye Finallerinde

Melikgazi Belediyespor Voleybol Yıldız Takımı başarısını, Türkiye Finallerine taşıyacak.

Melikgazi Belediyespor Voleybol Yıldız Takımı Anayurt Kolejini 31 yenerek Türkiye Finallerine gitmeye hak kazandığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, önemli bir başarıya imza atan sporcuları kutladığını söyledi.

Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı Antrenörü Şahin Kabul, “Bu başarı azim, disiplinli çalışma ve inanmış ekip ruhu sonucudur. Ancak bu başarı, bu takıma, bu sporculara imkân veren, destek olan ve gönül veren Belediye Başkanımız Dr. Mustafa Palancıoğlu sayesinde elde edilmiştir. Bundan dolayı da sporcularımız ve takımım adına teşekkür ediyorum.” dedi.

KAYSERİ 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:34

YATSI 18:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.