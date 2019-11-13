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Lezzetin anavatanından gastronomi çalıştayı

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, turizmi çeşitlendirerek Kayseri'yi turizm merkezi yapmak için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. Başkan Büyükkılıç, bu amaçla Sağlık Turizmi Çalıştayı'nın ardından 1617 Kasım tarihlerinde Gastronomi Turizmi Çalıştayı yapacaklarını belirtti.

Lezzetin anavatanından gastronomi çalıştayı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, turizmi çeşitlendirerek Kayseri’yi turizm merkezi yapmak için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. Başkan Büyükkılıç, bu amaçla Sağlık Turizmi Çalıştayı’nın ardından 1617 Kasım tarihlerinde Gastronomi Turizmi Çalıştayı yapacaklarını belirtti.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Erciyes’teki yatırımlarıyla kış turizminin en önemli merkezlerinden birisi haline gelen Kayseri; doğa turizmi, balon turizmi, sağlık turizmi, inanç turizmi, kültür turizmi ve gastronomi turizmi gibi konularda da dünyaya açılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’yi her yönüyle turizm şehri haline getirmek için turizmin her alanında çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, bu çalışmalardan birisi olan Gastronomi Turizmi Çalıştayı’nı 1617 Kasım tarihleri arasında gerçekleştireceklerini söyledi.
2829 Haziran tarihlerinde yaptıkları Sağlık Turizmi Çalıştayı’nın çok başarılı geçtiğini ve önemli sonuçlar elde ettiklerini vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Sağlık Turizmi Çalıştayı sonrası yaptığımız çalışmalar sonucu Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ), Ankara ve İstanbul’dan sonra ilk bürosunu Kayseri’de açacak. Konuyla ilgili kararlar alındı. Ayrıca sektör temsilcileri ve turizmcilere yönelik bilgilendirme toplantılarımız devam ediyor. Tüm bu çalışmalar Kayseri’yi sağlık turizmi konusunda önemli bir noktaya getirecektir. Kayseri’yi her yönüyle turizm şehri haline getirmek için yaptığımız çalışmalarda gastronomiyi de çok önemsiyoruz. Gastronomi, turizmin en önemli olgularından birisi. Bu amaçla 1617 Kasım tarihlerinde Gastronomi Turizmi Çalıştayı yapacağız. Kayseri, lezzetin anavatanı olan şehirlerden bir tanesi. Sucuk ve pastırmayla yapılan pek çok yemeğin yanı sıra mantı, yağlama, pöç, fırın ağzı, kurşun aşı, Develi cıvıklısı, çemen, kete, katmer, aside, nevzine, gilaburu suyu gibi yüzlerce lezzete sahibiz. Bu lezzetlerimizi dünyaya tanıtmak için çalışıyoruz” dedi.
Gastronomi Turizmi Çalıştayı’na önemli şeflerin de katılacağını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gastronomi Çalıştayı´nda belirlenecek olan yol haritası çerçevesinde Kayseri mutfağını dünyaya tanıtma çalışmalarına hız vereceklerini sözlerine ekledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Gastronomi Turizmi Çalıştayı 1617 Kasım tarihlerinde Radisson Blu Hotel’de yapılacak.

KAYSERİ

13 Kasım 2019 Çarşamba

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