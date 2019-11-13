Türkan Teke İşitme Engelliler Taekwondo'da Avrupa İkincisi

Antalya’da yapılan Taekwondo İşitme Engelliler Deaf Olimpik Avrupa Şampiyonasında Türkan Teke, büyük bir başarıya imza atarak Avrupa ikincisi oldu.

Taekwondo İşitme Engelliler Deaf Olimpik Avrupa Şampiyonası 11 12 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya’da yapıldı.

Müsabakalara Türkiye'yi temsilen katılan Kayserili sporcu Türkan Teke katıldı ve büyük bir başarıya imza atarak Avrupa ikinciliği elde etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Avrupa Şampiyonasından ikincilik elde ederek Gümüş madalyanın sahibi olan sporcu ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

KAYSERİ 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:34

YATSI 18:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.