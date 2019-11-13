Yahyalıspor seride kararlı

Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta!

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Üst üste oynadığı iki maçını kazanan Yahyalıspor ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta orta sıralarda yer alan Yahyalıspor’da keyifler yerinde. Son iki oynadığı maçta Kırşehir Mucur Yabanlıspor’u 50 ve geçen hafta oynadığı maçta Sorgun Belediyespor’u 21 mağlup ederek çıkışa geçen YeşilBeyazlılar ligin 9. haftasında deplasmanda Reyhanlı Belediyespor konuk olacak. Reyhanlı Belediyespor maçı hazırlıklarına ara vermeden Teknik Direktör Erkan Demirel nezaretinde sürdüren Yahyalıspor’da tek hedef deplasmandan 3 puanla dönmek.

17 Ekim 2019 Pazar günü Reyhanlı Tayfur Sökmen Stadında oynanacak olan Reyhanlı Belediyespor ile Yahyalıspor müsabakası saat 14.00’de başlayacak.

KAYSERİ 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:46

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