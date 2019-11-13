Çayırözü Ortaokulunda TÜBİTAK Bilim Fuarı etkinliği

Develi Kaymakamı Murat Duru, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak ile birlikte Çayırözü Ortaokulunda düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarını ziyaret etti.
Öğrencilerin proje hazırladığı stantları gezerek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler alan Cabbar Başkan; “Yavrularımızın gelişimlerine olumlu katkı sağladığına inandığım bilim fuarı etkinliklerinde yavrularımız öğretmenlerinin de destekleriyle bilgi dağarcıklarını ve maharetlerini kullanarak güzel projelere imza atmışlar. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.
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13 Kasım 2019 Çarşamba
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