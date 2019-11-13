Samet Kartal, Muaythai’de Avrupa üçüncüsü

Belarus’ta düzenlenen Büyükler Muaythai Avrupa Şampiyonasında Kayserili sporcu Samet Kartal Avrupa üçüncüsü olarak Bronz madalyanın sahibi oldu.

Büyükler Muaythai Avrupa Şampiyonası 04 11 Kasım 2019 tarihleri arasında Belarus’ta yapıldı. Müsabakalara Kayseri’yi ve ülkemizi temsilen katılan sporculardan Samet Kartal 58 kg’da Avrupa üçüncüsü oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Avrupa üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza atan sporcumuz Samet Kartal ve Antrenörü Göksel Cingöz’ü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

KAYSERİ 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:34

YATSI 18:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.