Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta!

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İstikbal Mobilya Kayserispor'un savunma oyuncusu Levent Gülen, yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak.

Süper Lig ekiplerinden İM Kayserispor'da sakatlık geçiren ve ameliyat edilen Levent Gülen'in yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "A takım oyuncularımızdan Levent Gülen, bugün ön çapraz bağ rekonstriksiyon cerrahisi ile tedavi edilmiştir. Takıma dönüş sürecinin yaklaşık 6 ay olacağı öngörülmektedir. Geçmiş olsun diliyor, daha kuvvetli şekilde aramıza döneceğine inanıyoruz" denildi.



KAYSERİ 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:46

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