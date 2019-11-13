İstikbal Mobilya Kayserispor'un savunma oyuncusu Levent Gülen, yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak.
Süper Lig ekiplerinden İM Kayserispor'da sakatlık geçiren ve ameliyat edilen Levent Gülen'in yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "A takım oyuncularımızdan Levent Gülen, bugün ön çapraz bağ rekonstriksiyon cerrahisi ile tedavi edilmiştir. Takıma dönüş sürecinin yaklaşık 6 ay olacağı öngörülmektedir. Geçmiş olsun diliyor, daha kuvvetli şekilde aramıza döneceğine inanıyoruz" denildi.
KAYSERİ
13 Kasım 2019 Çarşamba
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