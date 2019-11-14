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Kayseri'deki ölümlü kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

İHA

Kayseri'nin Develi ilçesinde iki hafta önce meydana gelen tır ve otomobilin çarpıştığı, bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde iki hafta önce meydana gelen tır ve otomobilin çarpıştığı, bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.
29 Ekim tarihinde Develi ilçesi çevreyolunda meydana gelen trafik kazasında Yunus B. yönetimindeki 06 BB 4405 plakalı tır, ara yoldan çıkan Mehmet S. yönetimindeki 52 KA 51 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kazada 52 KA 51 plakalı otomobil ikiye bölünürken, sürücü Mehmet S. kaldırıldığı Develi Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
İki hafta önce meydana gelen kaza, çevreyolunda bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çevre yolundan hızla gelen kamyon, ara yoldan çıkan otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ortalığı toz duman kaplarken, kaza sonrasında tır şoförü ve diğer sürücüler, otomobilde ağır yaralanan Mehmet S.'nin yardımına koştu.
Kaza sonrasında tır şoförü Yunus B. gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

KAYSERİ

14 Kasım 2019 Perşembe

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