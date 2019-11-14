İl Müftüsü Şahin Güven:”Engelli kardeşlerimize Kur’an-ı Kerim’i öğretmek için her zaman hazırız”

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Mevlidi Nebi haftası nedeniyle ülke genelinde düzenlenen ‘Kur’anı Kerim ve Dini Bilgiler Yarışması’nda üçüncü olan görme engelli Beyza Nur Özüdok’a Braille alfabesi ile yazılmış Kur’anı Kerim hediye eden Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven,”Engelli kardeşlerimize Kur’anı Kerim’i öğretmek için her zaman hazırız” dedi.

Kayseri İl Müftülüğünde görme engelli Silver Kur’an Kursu Öğrencisine hediyesini veren İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, “Mevlidi Nebi haftası münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanlığı ülke genelinde görme engellilere yönelik umre ödüllü ‘Kur’anı Kerim ve Dini Bilgiler Yarışması’ düzenlemişti ve bu yarışma vesilesiyle yarışmaya giren kursiyerlerimizden birisi de Beyza Nur Özüdok isimli kızımız. Kendisi 10. sınıf öğrencisi. Görme engellilere yönelik kursumuz Silver Kur’an Kursumuz da hocamız görme engelli kardeşlerimize Kur’anı Kerim öğretiyor ve bu öğrencilerimizden birisi de Beyza Nur öğrencimiz. Kendisi gerçekten çok gayretli hem yarışmada üçüncü oldu hem de Kur’anı Kerim eğitimine devam ettiğinden dolayı ve ihtiyacı olan Braille alfabesi ile yazılmış olan Kur’anı Kerim’i kendisine hediye ediyoruz. İnşallah hem daha güzel şekilde Kur’an okumasını öğrenecek, hem okumasını geliştirecek hem de bundan sonraki süreçte başlamış olduğu Kur’anı Kerim’den bir takım surelerin ezberlerine devam edecek. Ben bu vesile ile hem Mevlidi Nebi haftamızın hayırlara vesile olmasını diliyorum hem de il müftülüğü olarak birçok alanda yapmış olduğumuz çalışmalar dolayısıyla özellikle engelli koordinatörlüğümüze teşekkür ediyorum. Şehrimizde ne kadar görme ve işitme engelli kardeşimiz varsa bizden kendilerine Kur’an öğretmemizi isterlerse de onlara Kur’anı Kerim’i öğretmeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.

Engelli vatandaşlara Kur’an’ın yolundan gitmenin çok güzel olduğu için öğrenmelerini tavsiye ettiğini söyleyen Beyza Nur Özüdok, “Görme ve işitme engelli arkadaşlarımızın Kur’anı Kerim öğrenmesini tavsiye ederim çünkü çok güzel bir duygu Kur’an okumak, ezberlemek ve onun yolundan ilerlemek. Hocalarıma da çok teşekkür ediyorum hediyeleri için. Braille alfabesini bildiğim için çok zorlanmadım öğrenmekte aslında ama sadece tecvit uygularken biraz zorlandım ilk başlarda ama şu an onu da geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.

KAYSERİ 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:47

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