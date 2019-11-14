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Çocuklarda diyabete dikkat Prof. Dr. Selim Kurtoğlu: “Çocuklarda şeker hastalığı son yıllarda ...

İHA

Çocuk Endokrinoloji ve Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, çocuklarda diyabete dikkat çekerek, "Çocuklarda şeker hastalığı son yıllarda belirgin bir artış gösterdi" dedi.

Çocuklarda diyabete dikkat Prof. Dr. Selim Kurtoğlu: “Çocuklarda şeker hastalığı son yıllarda belirgin bir artış gösterdi”

Çocuk Endokrinoloji ve Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, çocuklarda diyabete dikkat çekerek, “Çocuklarda şeker hastalığı son yıllarda belirgin bir artış gösterdi” dedi.
Memorial Kayseri Hastanesi Çocuk Endokrinoloji ve Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, ailelere diyabetle ilgili önerilerde bulundu.
Son yıllarda çocuklarda şeker hastalığının belirgin bir artış gösterdiğini kaydeden Kurtoğlu, “Çocuklarda şeker hastalığı son yıllarda belirgin bir artış göstermiştir. Hastalık ikiye ayrılır. Tip1 diyabette pankreasın çalışmaması sonucu insülin eksikliği vardır. Tip 2 diyabet ise insülin eksikliği ile giden bir durumdur. Şişmanlığın oldukça arttığı ülkemizde tip 2 şeker hastalığı da özellikle ergenlik çağında artmaya başladı. Bu tür hastalığa da rastlamaya başladık. Tip 1 diyabet anne karnından bazı faktörler ile başlar. Özellikle anne de D vitamini eksikliği, daha sonra anne sütünün yerine inek sütünün başlaması, geçirilen viral enfeksiyonlar, çevresel toksinler, nitrit ve nitrat bulunan gıdalar bağırsakta nitrozamin maddesine dönüşmekte ve buda çocuklarda guatr, şeker hastalığı ve kanserlere yol açmaktadır. Buda çok önemli bir vurgu. Bazen çinko, magnezyum ve kromozom hastalıklarda şeker hastalığına yol açar. Şeker hastalığı başlangıcında özellikle son 15 günde çocuklarda çok su içme, çok idrara gitme, yatağını ıslatmayan çocukların yatağını ıslatmaya başlaması ve zayıflaması özellikle en önemli bulgulardır. Anne ve babaların bu konuya dikkat etmesi gerekir. Eğer dikkat edilmezse hastaneye koma şeklinde gelirler. Komanın tedavisi biraz daha zahmetli ve zordur. Onun için ilk belirtiler ortaya çıkınca hastaneye başvurmaları gerekir. Tedavisi de insülindir. Bunun gerek enjeksiyonlarla gerekse pompayla veriyoruz. Tip 2 şeker hastalığında ise şişmanlığı artırıcı faktörlerden anne ve babaların kaçınılması lazım. Şişmanlıkla birlikte kalp hastalığı, böbrek hastalığı ve gözlerde bozulma gibi durumlar ve daha sonrada tip 2 şeker hastalığı ortaya çıkmaktadır. Bunun temel tedavisi şişmanlığa doğru gidişi durdurmaktır” ifadelerini kullandı.

KAYSERİ

14 Kasım 2019 Perşembe

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