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Kayseri ile Kenya arasında spor-dostluk köprüsü Kayseri’deki gençlik kulübü 6 bin 700 kilometre ...

İHA

Kayseri Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü, Kenya'nın Nairobi eyaletinde bulunan Yala Köyündeki Yala Basketbol Akademisi'ne Basketbol malzemesi yardımı yaptı. Malzemeleri kullanmaya başlayan Yala Kulübü, Kayseri Hasketbol'a teşekkürleriyle birlikte yeni malzemelerle yapılan antrenmandan görüntüler gönderdi.

Kayseri ile Kenya arasında spor-dostluk köprüsü Kayseri’deki gençlik kulübü 6 bin 700 kilometre uzaktaki Nairobi’ye spor malzemesi yardımı yaptı Türk Bayrağı, Kenyalı miniklerin elinde dalgalandı

Kayseri Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü, Kenya'nın Nairobi eyaletinde bulunan Yala Köyündeki Yala Basketbol Akademisi'ne Basketbol malzemesi yardımı yaptı. Malzemeleri kullanmaya başlayan Yala Kulübü, Kayseri Hasketbol'a teşekkürleriyle birlikte yeni malzemelerle yapılan antrenmandan görüntüler gönderdi.
Hasketbol GSK Başkanı ve Antrenörü Hasan Aksoyak, kulüp olarak önce iyi insan sonra iyi sporcu sonra iyi basketbolcu yetiştirmeyi amaç edindiklerini söyledi. Sporcuları ile sosyal ve kültürel aktivite yaptıklarının altını çizen Aksoyak, "Sosyal medya hesabı üzerinden Kenya Nairobi'den bizlere ulaşan ve kısıtlı imkanlarla zor şartlarda çalışmalarına devam eden Yala Basketbol Akademisi'ne imkanlarımız el verdikçe kulüp olarak destek vermeye çalıştık. Daha önce 2015 ve 2018 yıllarında yine aynı basketbol akademisine malzeme göndermiştik. Antrenmanlarımızda kullandığımız basketbol topları, atlama ipleri, huniler, antrenman çanakları, ayrım formları, çekme halatları ve forma gibi malzemelerden Yala'da zor şartlarda antrenman yapan basketbol aşığı çocuklara göndererek onlarına basketbolun eşsiz güzelliklerinden faydalanmasına katkıda bulunmaya çalıştık. Onları kardeş kulübümüz olarak görüyoruz. Gönderdiğimiz malzemeler yaklaşık 2 hafta önce bizlerden yaklaşık 6 bin 700 km uzaklıktaki Kenya'ya ulaştı. Kenya'dan bizlere Yala Basketbol Akademisi Antrenörü ve basketbol hakemi olan Mary Thomas aracılığıyla birçok teşekkür mesajı ve antrenman videosu geldi. Çocukların heyecanını ve çalışma azmini görmek bizleri çok mutlu etti. Bu projede bizlere destek olan sporcu ve velilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Kenya’dan teşekkür mesajı
Yala Basketbol Akademisi Antrenörü Mary Thomas, yapılan idmanın videosunu gönderirken, açıklamalarda da bulundu. Thomas, "Merhaba Türkiye, merhaba Kayseri Merhaba Hasketbol. Bayrak yükseklerde uçuyor. Ben hem ulusal bir hakem hemde antrenörüm. Aynı zamanda basketbol da oynuyorum ama şu anda Kenya'nın bir köyünde bu genç çocukların antrenörlüğünü yapıyorum. Nairobi'nin çok uzağında, kilometrelerce uzağındayız. Koçluk yapmamın sebebi onların gelişmesini ve bu sporu, bu oyunu sevmelerini sağlamak ve aynı zamanda bu oyunun köyde tanıtılmasını sağlamak. Hasan Koç'a ve Hasketbol'a bize şu ana kadar yaptıkları desteklerden dolayı çok minnettarım, onlar olmasaydı bu program bu derece etkili olmazdı. Hasketbol aynı zamanda bizimle, Yala Basketbol Akademi ile işbirliği yaptı ve bize program boyunca çok yardımcı oldular. Gördüğünüz gibi sahamız çok iyi değil ama biz ne olursa olsun devam ediyoruz. Size çok teşekkür ederim Hasan Koç, çok teşekkür ederim Hasketbol, teşekkürler Kayseri. Bize yardımlarınız için çok teşekkür ederiz. Sizi seviyoruz. Kenya'ya her zaman bekleriz. Sayenizde hayallerimiz gerçek oluyor. Allah sizi korusun inşallah" şeklinde konuştu.
Yala Basketbol Akademisinde antrenmanlarına devam eden 15 yaşındaki Veronica Akinyi ise yaptığı değerlendirmede, "Gönderilen malzemelerden dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

KAYSERİ

14 Kasım 2019 Perşembe

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