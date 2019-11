(Özel haber) Hem öğrencilerini hem de kendisini şampiyon yapmak için çalışıyor Milli sporcu Hayriye Türksoy: “Öğrencilerimin gözündeki mutluluğu görmek beni çok daha mutlu ediyor”

1 milyar dolarlık et

Kayseri’de 8 yıldır kick boks ve wushu sporunda önemli dereceler elde eden 22 yaşındaki milli sporcu Hayriye Türksoy, hem kendini hem de öğrencilerini şampiyon yapmak için öğrencileri ile beraber antrenmanlarına devam ediyor.

Kick boks ve wushu sporunda önemli dereceler elde eden ve geçen ay Çin'in Shanghai kentinde düzenlenen Wushu Dünya Şampiyonası'nda 3. olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi sporcusu Hayriye Türksoy çalışmalarını sürdürüyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kicksboks Bölge Antrenörü Esat Kaya ile antrenmanlarına devam Türksoy, aynı zamanda öğrencilerine de antrenörlük yapıyor. Öğrencilerinin de dereceler elde etmesi için onlarla yakından ilgilenen Hayriye Türksoy, Antalya'da düzenlenecek olan Kickboks Dünya Büyükler Şampiyonası'nda da dereceye girmek için ter döküyor.



Hayriye Türksoy: "Birçok derecem var"

Hayriye Türksoy İHA'ya yaptığı açıklamada, şimdiye kadar bu sporlarda birçok derece aldığını belirterek, "Üniversitem adına 4 yıldır turnuvalara katılıyorum. Kick Boks da 4, Wushu da 4 olmak üzere 8 defa üniversiteler arası yarışlarda şampiyonluklarım var. Onun haricinde 6 yıldır bu turnuvalara katılıyoruz. Son 4 yıldır hem Kick Boks da hem de Wushu da katılıp Türkiye şampiyonu oldum. Kick Boks da en son dünya kupasına katıldık. Dünya kupasında şampiyon oldum ve Türkiye’de yapılan turnuvalarda şampiyon oldum. Wushu sporunda da hem Balkan şampiyonu ve Avrupa şampiyonuyum. 1 ay önce Çin’de yapılan dünya şampiyonasında da ülkeme üçüncülük madalyası getirdim. Önümüzdeki ay Kick Boks dünya şampiyonası var. Bu ayın 23’ünde ona katılacağız. Hedefim her zamanki gibi gittiğim şampiyonalarda şampiyon olmaktır. Şampiyon olmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Esat hocamla birlikte antrenmanlarımızı düzenli bir şekilde yapıyoruz. Buradaki tek hedefimde şampiyon olmak" dedi.



"Onların gözünde ki mutluluğu görmek beni çok daha mutlu ediyor"

Güzel bir antrenör olmak istediğini dile getiren Türksoy, "Önce kendimi doldurup daha sonrada bu bilgilerimi çocuklara, kendi öğrencilerime aktarmak istiyorum. Onlara şu gururu yaşatmak istiyorum; benim hocam dünya şampiyonu. Benim sporcularımda benden bahsederken benden gururla bahsetsin ve bana güvensin istiyorum. Her konuda onların yanındayım. Burada lisanslı sporcularımız ve alt yapı sporcularımız var. Yetenekli olan çocukları alt yapıya seçim alt yapıdan da kulübe yönlendiriyoruz. Kulüp öğrencilerimizde ilk katıldığımız Türkiye Şampiyonası'nda 3 tane Türkiye şampiyonluğu elde ettik. Bu benim yaşadığım gururun yanında çok farklı kaldı. Bu işi yapmak için çok fazla emek veriyoruz. Kendi emeğinizi bu çocuklara verip, emeğinizin karşılığını almak çok daha güzel bir duygu. Onların gözünde ki mutluluğu görmek beni çok daha mutlu ediyor" diye konuştu.

Hayriye Türksoy'un Antrenörü Esat Kaya da, "Bu sene hem kickboks da hem de wushu da 2 tane hedefimiz vardı. Çin’de yapılan dünya şampiyonasında güzel bir derece bekliyorduk ama 3’üncülük madalyasını aldık. Çin’den döndükten sonrada gelir gelmez antrenmanlara başladık. Şimdi ilk defa Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı Kickboks Dünya Büyükler Şampiyonasında sporcum yarışacak. Burada da şampiyonluk bekliyorum" şeklinde konuştu.

