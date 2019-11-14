Fatih Üzüm’ün acı günü

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AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Fatih Üzüm’ün amcası Bilal Üzüm vefat etti.

82 yaşında sağlık sorunlarından dolayı vefat eden Bilal Üzüm’ün cenaze namazına protokol üyeleri ve yakınları katıldı. Bilal Üzüm’ün cenazesi öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Kayseri Şehir Mezarlığı’na defnedildi.

KAYSERİ 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:33

YATSI 18:53

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