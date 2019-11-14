Kayseri U-14 Erkekler Basketbol Ligi: Kayseri Spor A.Ş.- Adigespor: 45-13

Kayseri U14 Erkekler Basketbol Ligi'nde oynanan karşılaşmada, Kayseri Spor A.Ş. rakibi Adigespor'u 4513 yenerek yoluna devam etti.
Salon: Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Ali Baran Tecirli, Gürkan İzgi
Spor A.Ş: Cevher Karakuş xxx, Efe Aydemir xxx, Ensar Kağan Öztürk xxx, Mehmet Emin Kara xxx, Mustafa Emin Seyitoğlu xxx
Adigespor: Ahmet Burak Küçükşahin x, Ahmet Arda Boyraz x, Batuhan Coşkun x, Musa Gökay Akgül x, Bersu Şengül x
Periyotlar:
1. Periyot: 312 (Spor A.Ş lehine)
2. Periyot: 824 (Spor A.Ş lehine)
3. Periyot: 1037 (Spor A.Ş lehine)
4. Periyot: 1345 (Spor A.Ş lehine)
KAYSERİ
14 Kasım 2019 Perşembe
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