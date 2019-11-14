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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski Kayseri Milletvekili Süleyman Korkmaz’ın oğlu Mehmet Buğra Korkmaz’ın işleteceği Korkmaz Eczanesi hizmete açıldı.

Kayseri Şehir Hastanesi karşısında bulunan Korkmaz Eczanesi’nin açılışına Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte çok sayıda eczacı ve davetli katıldı. Açılışta konuşan Süleyman Korkmaz, katılımcılara teşekkürlerini ileterek; “ Bizleri onure ettiniz, şeref verdiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Mehmet Buğra, bundan sonra hastalara şifa olacak inşallah. Biz ticaretle uğraşıyoruz, inşallah bundan sonra da eczanede hastalarımıza ilaç vererek dertlere derman olacağız” ifadelerini kullandı.

Yapılan dualarla birlikte Korkmaz Eczanesi kurdele kesilerek hizmete açıldı.

KAYSERİ 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:47

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