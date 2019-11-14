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Ataş: "Çiftçiye desteği artırın, borçları yapılandırın"

İHA

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, çiftçilerin sıkıntılarını bir kez daha Meclis gündemine taşıyarak, "Çiftçiye desteği arttırın, borçları yapılandırın" talebinde bulundu.

Ataş: "Çiftçiye desteği artırın, borçları yapılandırın"

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, çiftçilerin sıkıntılarını bir kez daha Meclis gündemine taşıyarak, “Çiftçiye desteği arttırın, borçları yapılandırın” talebinde bulundu.
İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, vatandaşların sorunlarını Meclis gündemine taşımaya devam ediyor. İşçinin, memurun, emeklinin, çiftçinin sorunlarının çözümü için Meclis’te mücadele veren Ataş, şimdi de atanamayan öğretmenler ve ücretli öğretmenlerin sorunlarına dikkat çekti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Meclis Başkanlığına soru önergesi veren Ataş, ücretli öğretmenlik adı altında üniversiteli işsizlerimizin emeklerinin sömürüldüğünü ifade etti. Tüm vatandaşlar gibi emekleri sömürülen ücretli öğretmenlerin de geçim sıkıntısı yaşadığına dikkat çeken Ataş, hükümete tepki göstererek “İkinci yüz günlük eylem planına ‘Ek Ders ücreti karşılığında görevlendirilenlerin ek ders ücretleri yüzde 100 arttırılacak’ maddesi eklenmiş olsa da, bu yönde bir adım atılmamıştır” dedi.
İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen açığını, ücretli öğretmenlik adı altında üniversiteli işsizlerimizin emeklerini sömürerek kapatmaya çalışmaktadır. 20192020 Eğitim ve Öğretim dönemine yeni başladığımız bu günlerde ücretli öğretmenlerimizin ücretlerine yansıyacağı açıklanan artışlar bir türlü yapılmamıştır. Tüm geçimlerini ücretli öğretmenlikten sağlayan ücretli öğretmenlerimiz, ekonomik krizin hat safhaya ulaştığı bugünlerde geçim sıkıntısı ile karşı karşıya kalmışlardır. İkinci yüz günlük eylem planına ‘Ek Ders ücreti karşılığında görevlendirilenlerin ek ders ücretleri yüzde 100 arttırılacak’ maddesi eklenmiş olsa da, bu yönde bir adım henüz atılmamıştır. Bu eylem planına göre ek ders ücreti 2 kat arttırılacak ve yeni dönem itibariyle ayda 120 saat derse giren ve bekar olan ücretli öğretmenler aylık 3000 TL'nin üzerinde maaş alabilecekti” ifadelerini kullandı.
Hükümet yetkililerinin ekonominin iyi durumda olduğunu sürekli dillendirdiklerini anlatan Ataş, verilen sözlerin tutulması gerektiğini belirterek, “Sayın Bakanımız ücretli öğretmenlerimizle ilgili ‘iki aşamalı bir çalışma yürütüldüğünü, ders ücretlerindeki düzenlemelerin ekonomideki gelişmelere bağlı olarak yapılacağını’ belirtmiştir. Ekonomi Bakanlığından ve ilgili kurumlarından, ekonomik göstergelerin iyiye gittiği ile ilgili açıklamalar peşi sıra gelmektedir. Yani iktidara göre ekonomik olarak iyiye durumdayız. Söz verilen ücret zamlarının yapılmasında iktidarın önünde bir engel bulunmamaktadır” dedi.
Milletvekili Dursun Ataş, Bakan Selçuk’tan da şu sorulara yanıt istedi; “20192020 eğitim ve öğretim döneminde bakanlığınız bünyesinde çalıştırılan ücretli öğretmen sayısı nedir? Ücretli öğretmenlerimizin ücretlerine ve özlük haklarına yönelik bir çalışmanız var mıdır? Ücretli öğretmenler ve kadrolu öğretmenlerin yaptıkları iş bakımından herhangi bir fark bulunmakta mıdır? Ücretli Öğretmenlik sistemi ile ilgili uzun vadede bir çalışmanız var mıdır? Bu öğretmenlerimizi kadroya almayı düşünüyor musunuz? Ülkemizin birçok bölgesinde öğretmen açığı bulunmaktadır, bu açığı kapatmaya yönelik ücretli öğretmenlik sistemi dışında başka bir çalışmanız var mıdır?”
Diğer yandan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, çiftçilerin sorunlarını da Meclis’te bir kez daha gündeme taşıdı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerine katılan Ataş, “Çiftçilerimizin borçlarının yapılandırılması, çiftçilerimize verilen desteklerin arttırılması ve atama bekleyen gençlerimizin durumu ile alakalı bakanlığa taleplerimizi ilettik” diye konuştu.

KAYSERİ

14 Kasım 2019 Perşembe

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