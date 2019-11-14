Kayseri'deki El Nusra operasyonunda 1 tutuklama

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KAYSERİ'de, jandarmanın terör örgütü El Nusra'ya yönelik operasyonunda gözaltına alınan Suriyeli Halid O. (23), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocasinan Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan Suriye uyruklu Halid O.'nun, ülkesinde terör örgütü El Nusra'da faaliyette bulunduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler, Halid O.'yu kaldığı eve düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere ise el koyuldu. Jandarmadaki sorgusunun ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Halid O., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



KAYSERİ 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:47

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