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Mevlid-i Nebi Haftası'nda 'Peygamberimiz ve Aile Hayatı' Anlatıldı

İHA

Develi İlçe Müftülüğünce düzenlenen Mevlidi Nebi haftasına, Diyanet İşleri Başkanlığının belirlediği Peygamberimiz ve Aile Hayatı konu alındı.

Mevlid-i Nebi Haftası'nda 'Peygamberimiz ve Aile Hayatı' Anlatıldı

Develi İlçe Müftülüğünce düzenlenen Mevlidi Nebi haftasına, Diyanet İşleri Başkanlığının belirlediği Peygamberimiz ve Aile Hayatı konu alındı.
Develi Kültür Merkezinde gerçekleşen ve Kur'an tilaveti ile başlayan programa Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İl Müftüsü Prof Dr Şahin Güven, Seyrani Fakültesi Dekanı Prof Dr Lütfullah Cebeci, Erciyes Üniverstesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof Dr Temel Yeşilyurt, İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Develi Kaymakamı Murat Duru "Bende daha önce görev yaptığım ilçelerde de sizin acınızı ve mutluluğunuzu paylaşmak adına zamanım el verdiği müddetce katılırım. Katıldığım düğünlerde 2 kutsal değerimizi hediye ediyorum gelin ve damadımıza, bir tanesi Kur'an bir tanesi de Türk Bayrağı. Türk Bayrağı'nın niteliklerine sağdık kalın diyorum, Kur'an bize neyi ifade ediyorsa bunların izinden gidin diyoruz. Kur'an'ı bize tebliğ eden Peygamber Efendimiz. Böyle güzel bir ahlaka sahip Peygamberin ümmeti olmamız, öyle bir Peygamberimizin olduğundan dolayı hepimizin şükretmesi lazım. Şükrederken de onun hayatta uyguladığı en iyi şekilde hayatımızda uygulamamız gerekiyor, işte bunlardan bir tanesi de aile kurumu. Diyanet İşleri Başkanlığımıza böyle bir konuyu gündeme getirdikleri için çok çok teşekkür ediyorum" dedi.
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise, "Gerçekten çok önemli bir konuya bugün temas edilecek, çünkü bizim toplumumuzun temel taşı aile, eğer ailemiz güçlü ve kuvvetli olursa toplumumuz güçlü kuvvetli ama tam tersi olursa elbetteki yıkıcı olayların ve yürüyüşümüzde ki olumsuzluklarla karşılaşacağımız durumlar olacak. Okuduğum bir kitaptan bir bölümü sizinle paylaşmak istiyorum; İngiliz gazeteci ona sorar derki, 'siz ülkeniz için çok büyük işler yaptınız Osmanlının parçalanmasında çok büyük roller oynadınız ve bizim için bir kahramansınız, ama bundan sonra bizlere gençlere bu Türkler için söyleyeceğiniz şey nedir' diye sorduğunda diyor ki 'Ben şunu gördüm ki Türkleri ayakta tutan en önemli değerleri aile, bizler Hristiyanlar olarak onların ailelerini parçalamazsak aile anlayışlarını yerle bir etmezsek bizler başarıya ulaşamayız. Biz şimdi onları parçaladık sizde onların ailelerini parçalayarak artık nihai amacımıza ulaşacağız' diyor. O yüzden kıymetli kardeşlerim kıymetli hocaların nasıl bir aile hayatımızın olması gerektiğine bir bir değineceklerdir ben tekrardan bu panelde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Develi İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak da "Diyanet İşleri Başkanlığımız daha önce Kutlu doğum haftası şimdi ise Mevlidi Nebi haftası olarak Peygamber Efendimizin Hayatından güzel ahlakından bir bölümünü halkımızla paylaşıyor, Peygamber Efendimizin bir yönünü halkımıza anlatmaya çalışıyor. Bu yıl da Mevlidi Nebi haftası münasebetiyle Başkanlığımız Peygamberimiz ve Aile konulu bir tema seçti kendisine. Enine boyuna Camilerimizde ve Konferans salonlarımızda Peygamber Efendimizin Aile hayatı, Kuranı Kerim'in bizden istediği aile hayatını anlatmaya çalışacağız" dedi.
Konuşmaların ardından İl Müftüsü Prof Dr Şahin Güven, Seyrani Fakültesi Dekanı Prof Dr Lütfullah Cebeci,Erciyes Üniverstesi İlahiyat Fakultesi Dekanı Prof Dr Temel Yeşilyurt Peygamber efendimizin hayatından ve Kur'anı Kerim'den örnekler vererek Aile kavramını anlattı.

KAYSERİ

14 Kasım 2019 Perşembe

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