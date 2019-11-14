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12 bıçak darbesiyle öldürülen Berat’ın ailesini yıkan karar Baba: “Berat’ım böyle bir ölümü hak ...

İHA

Kayseri'de 17 yaşındaki genci çıkan kavgada sokak ortasında göğsünden ve karnından 12 bıçak darbesiyle öldüren ve bu suçtan tutuklu yargılanan 27 yaşındaki sanığın, meşru müdafaa kapsamında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilerek tahliye olmasının yankıları sürüyor. Karara itiraz eden Berat'ın babası oğullarının böyle bir ölümü hak etmediğini söylerken, annesi ise oğlunun fotoğrafını öperek gözyaşlarına boğuldu.

Kayseri’de 17 yaşındaki genci çıkan kavgada sokak ortasında göğsünden ve karnından 12 bıçak darbesiyle öldüren ve bu suçtan tutuklu yargılanan 27 yaşındaki sanığın, meşru müdafaa kapsamında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilerek tahliye olmasının yankıları sürüyor. Karara itiraz eden Berat’ın babası oğullarının böyle bir ölümü hak etmediğini söylerken, annesi ise oğlunun fotoğrafını öperek gözyaşlarına boğuldu.
21 Mayıs’ta Melikgazi ilçesine bağlı Karacaoğlu Mahallesi Akyazı Çıkmazı’nda meydana gelen olayda 17 yaşındaki Berat Küsen ve 27 yaşındaki Hanifi U. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Berat Küsen, karnından ve göğsünden bıçaklandı. Berat Küsen'in yardım çağrısına koşan mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan Berat Küsen hastaneye kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti. Olay sonrasında 27 yaşındaki Hanifi U. bacağından yaralı bir şekilde polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Hanifi U., tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 4 Kasım 2019’da Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk celsesinde tutuklu sanık Hanifi U.(27) hakkında mahkeme heyeti, meşru müdafaa kapsamında ceza verilmesine yer olmadığına karar vererek sanığı tahliye etti. Sanığa ayrıca ‘yasak silah bulundurma’ suçundan verilen 5 ay 20 gün ceza ertelendi. Karar sonrası 17 yaşındaki gencin yakınları adliye koridorunda sinir krizleri geçirdi.

Üye hakim muhalefet şerhi koydu
Gerekçeli kararda savcılığın mütalaasında sanık hakkında ‘çocuğa karşı kasten adam öldürme’ suçundan ceza istediği ancak mahkeme heyeti oy çokluğu ile verilen kararda sanığa kusurunun bulunmaması gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına ve tahliyesine hükmetti. Muhalefet şerhi veren üye hakim ise bir tanığın ikaz ve uyarısına rağmen 12 defa bıçak darbesi vurarak meşru savunma sınırını aştığı gerekçesiyle sanığın cezalandırılması gerektiğine kanaat etti.

“Hiçbir insan böyle bir ölümü hak etmemiştir”
Küsen ailesi sanık hakkında mahkemenin verdiği 'ceza verilmesine yer olmadığına' ve 'tahliye' kararına avukatları aracılığı ile itiraz etti. Öldürülen Berat Küsen’in babası Yunus Küsen, karardan sonra ikinci kez yıkıldıklarını belirterek, “Perişan durumdayız. Berat için adalet istiyoruz. Adaletin en kısa zamanda tecelli edeceğine inanıyorum. 17 yaşına yeni giren, savunmasız, şeker hastası Berat’ımı vahşice öldüren şahıs tahliye oldu. Hiçbir insan böyle bir ölümü hak etmemiştir. Oğlum işinde gücündeydi, oğlumun kötü alışkanlıkları yoktu. Nasıl bir çocuk olduğunu arkadaşları da bilir, bir kırtasiyede çalışıyordu. Oğlumu zanlı vahşice katletmiştir, utanmadan tahliyesini istedi, adalet böyle bir karar ile bizim boynumuzu bir kez daha büktü, derinden yaraladı. Yıkılmış, perişan durumdayız, bir üst mahkemeden kararın doğru verileceğini umut ediyoruz. Hiçbir şey acımızı dindiremez. Berat’ım böyle bir ölümü hak etmemiştir, adalet yerini bulacaktır” diye konuştu.
Mahkemenin ceza vermesini beklediklerini ancak tahliye kararı ile yıkıldıklarını söyleyen acılı anne Necla Küsen ise, “Ben aslan Berat’ın annesiyim, 6 ay önce yıkılmıştık, ölmüştük. Önce Allah’a sonra adaletimize sığındık, adalet ceza verecek zannettik. Berat’ım 12 bıçak yarasını sırtından almış. O cani benim oğlumu sırtından vururken adalet bunun nasıl kelepçelerini söküp dışarı çıkardı. Boynumuz büküldü, adliyeden ayrıldık. O şahsın annesi sevinmiştir ama ‘sen o küçücük çocuğun sırtına 12 bıçak saplarken onun annesini düşünmedin mi?’ dememiş midir? Biz adaletimize sığındık. Avukatımız Pınar hanıma güveniyoruz, benim param yok, Allah rızası için Berat’ın hakkını savunacak” ifadelerini kullandı.

“Ciğerim nasıl yanıyor anlatamam”
Anne Küsen, adalet istediklerini söyleyerek şöyle konuştu:
“Berat ‘Annem ben seni çok seviyorum’ derdi, 6 aydır bana bu sözü kimse demiyor. Oğlumun videoları duruyor, bu nasıl vicdan, devletimiz ceza verse belki biraz acımız dinerdi. Benim çocuğum şeker hastasıydı, oğlumun şekerine bakarken insülin iğnesini sildiğim peçetedeki kanı hala duruyor, ciğerim nasıl yanıyor anlatamam. Oğlum günde iki işe gider, eve o bakardı. Açık öğretime yazılıp okudu, hem çalışır, hem okurdu. 31 Aralık’ta oğlumun doğum günü, kara toprağa gidip doğum gününü kutlayacağım. 1 değil, 2 değil, 3 değil, 12 darbe, say say bitmez. Oğlumun kanı yerde kalmasın diye göz yaşlarımı içime akıtıp dimdik duruyorum. Adalet istiyoruz.”

Anne, gözyaşlarına boğuldu
Anne Necla Küsen, oğlunun fotoğrafını öperek ‘Boynuna, saçlarına kurban olurum Berat’ım’ diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Avukatlar süreci takip ediyor
Küsen ailesinin şikayetçi avukatları Av. Kıvanç Savcı ve Av. Pınar Duman Savcı da sanığın maktule karşı eylemi hiçbir şekilde meşru savunmaya girmediği gibi tam tersine meşru savunma sınırını aşan hatta kasten öldürme suçuna varan bir boyutta olduğunu, bu sınır aşımında da mazur ve makul görülebilecek hiçbir durum olmadığını belirterek, bir kişiyi 12 kez bıçaklamanın hukuken savunulacak veyahut hafifletici neden olarak gösterilecek bir yanı olmadığını, sanığın doğrudan doğruya kasten öldürme suçunu işlediğini ifade ettiler. Ayrıca şikayetçi avukatlar, dosya konusunda yaptıkları itirazlar ile birlikte çocuk için adaletin sağlanması konusundaki çabalarının süreceğini ve ailenin sesi olmaya çalıştıklarını sözlerine eklediler.

KAYSERİ

14 Kasım 2019 Perşembe

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