Kayseri Şekerspor Güreş Takımı Süper Lig’de Türkiye üçüncüsü oldu

Türkiye Büyük Erkekler Grekoromen Güreş Süper Lig maçları 1214 Kasım tarihleri arasında Ankara Taha Akgül Spor Salonunda yapıldı.

Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ülkemize madalya kazandırmış Milli güreşçilerimizin mindere çıktığı müsabakalar tam bir güreş şöleni şeklinde geçti. Şampiyonada A grubunda İstanbul Büyükşehir Belesiyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Rize Çaykur Sk, Konya Büyükşehir Belediye Sk, İstanbul Sancaktepe Bld Sk, Ankara Ego Sk

B grubunda Kayseri Şeker Spor Kulübü, Sivas Zara Bld Sk, İzmir Büyükşehir Bld Sk, Ankara Aski Sk

İstanbul Kasımpaşa Sk, Konya Selçuklu Bld Sk Takımları Yer Aldı.

Ankara Taha AKGÜL spor salonunda düzenlenen Türkiye Güreş Federasyonu Grekoromen Süper Lig müsabakalarında Yapılan ilk eleme maçları sonunda A grubunda 10 puanla birinci olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile 7 puan toplayan Bursa Büyükşehir Belediyespor,

B grubunda ise 10 puan toplayan Ankara ASKİ ile 8 puan toplayan Kayseri Şekerspor isimlerini yarı finale yazdırmayı başardılar.

Statü gereği A grubunun lideri İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile B grubunun ikincisi Kayseri Şekerspor, B grubunun birincisi Ankara ASKİ Spor’la da A grubunun ikincisi Bursa Büyükşehir Belediyespor takımları karşı karşıya geldiler. Yapılan müsabakalar sonunda birincilik ikincilik maçlarına Ankara ASKİ Spor ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor takımları çıktılar.

Yapılan maçların ardından üçüncülük dördüncülük maçına çıkan Kayseri Şekerspor Güreş Takımı Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü güreş takımını 73 yendi ve üçüncü oldu. Bursa İse 4.’ncü oldu.

Müsabakalara katılan Kayseri Şekerspor Güreş takımı şu şekilde:

60 kg Fatih Üçüncü Avrupa 3.sü 63 kg

Abdullah Toprak Avrupa Gençler Şampiyonu,

U23 Avrupa 3.sü 67 kg Mustafa Şahin

72 kg Yunus Özel Dünya 2.si

77 kg Serkan Akkoyun U23 Avrupa 2.si Dünya 3.sü

82 kg Emircan Enes

87 kg Kansu İldem Avrupa Gençler 3.sü

97 kg Abdülkadir Çebi

130 kg Ali Nail Arslan Avrupa Gençler 3.sü

KAYSERİ 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:33

YATSI 18:53

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