Başkan Büyükkılıç TBB toplantısına atıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)’nin toplantısına katılmak üzere Ağrı’ya gitti. Başkan Büyükkılıç, TBB’nin encümen toplantısına iştirak etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni Üyesi belediye başkanları ile Ağrı’da bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, Ağrı Belediyesi’nin ev sahipliğinde Encümen Toplantısı’na katıldı.
Türkiye Belediyeler Birliği tarafından yapılacak çalışmaların değerlendirildiği Encümen Toplantısı’nda, gündemde bulunan konular karara bağlandı. Başkan Büyükkılıç, Belediyeler Birliği Toplantısı için Ağrı’ya gelen Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
KAYSERİ
14 Kasım 2019 Perşembe
- İMSAK 05:47
- GÜNEŞ 07:11
- ÖĞLE 12:27
- İKİNDİ 15:09
- AKŞAM 17:33
- YATSI 18:53