Galibiyeti olmayan takımlar karşı karşıya Kazanan takım ilk galibiyetini alacak

Kayseri Süper Amatör Küme’nin 9.haftasında Kocasinan Şimşekspor ile Kayseri Demirspor yarın karşı karşıya gelecek.

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme’de geride kalan 8.hafta sonunda galibiyeti olmayan iki takım ilk galibiyetlerini almak için 3 puan mücadelesi verecek.

8.hafta sonunda 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Kocasinan Şimşekspor ile Kayseri Demirspor ligde son iki sırada yer alıyorlar. Yarın oynanacak olan olan zorlu doksan dakikada kazanan takım bu sezon ligdeki ilk galibiyetini alacak.

Hem Kocasinan Şimşekspor hem de Kayseri Demirspor zorlu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Yarın Vali Muammer Güler Stadında oynanacak olan Kocasinan Şimşekspor ile Kayseri Demirspor müsabakası saat 14.00’de başlayacak.

KAYSERİ 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:33

YATSI 18:52

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