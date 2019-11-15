TOÇ-BİR-SEN saldırıyı kınadı

Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇBİRSEN) üyeleri, geçtiğimiz günlerde kontrol için gidilen bir tesiste görevlilere yapılan saldırıyı kınadı.

Kocasinan İlçe Tarım Müdürlüğü önünde düzenledikleri basın toplantısında konuşan TOÇBirSEN Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Gıda Mühendisi Abdulaziz Yıldırım, yapılan saldırıyı kınadıklarını belirterek; "Kocasinan ilçesinde kaçak çalışan bir işletmede sahte peynir üretildiği yönündeki bir ihbar üzerine kontrol görevlisi arkadaşlarımız şikayet konusu işyerine intikal etmiş ve uygun şartlarda, halk sağlığını tehdit eden peynir üretildiği tespit edilmiştir. Firmaya gerekli idari işlemin tesisi ve ürünlerin imhası sırasında arkadaşlarımız şiddetli bir şekilde saldırıya uğramış ve polis memurlarının ve çevredeki esnafın yardımı ile bir facia önlenmiştir. Malesef gün geçmiyor ki bu tip saldırılara maruz kalınmasın. Yurt genelinde bu tür saldırılar sürekli olmakta, yaralanan ve hayatını kaybeden arkadaşlarımız bulunmaktadır. Bu olay ilimizde 1 ay içerisinde yaşanan üçüncü olaydır. Daha bir hafta önce özel bir kesimhanede resmi veteriner hekim olarak görev yapan bir arkadaşımız insan sağlığına zararlı, hastalık taşıyan bir hayvanın imhasına karar verdiğinden dolayı saldırıya uğramıştı. Görevi halk sağlığını korumak olan mesai arkadaşlarımızın maruz kaldığı şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu belirterek yaşanan bu olayı kınıyoruz. Arkadaşlarımıza yapılan son saldırı ile ilgili kurum amirlerimizin talimatı ile kurum avukatlarımız nezaretinde adli ve idari işlemler başlatılmış olup saldırgan şahıslar gözaltına alınmıştır. Yasal süreç devam etmektedir. TOÇBİRSEN olarak konunun takipçisi olacağımızı bildirmek istiyoruz" dedi.

Gıda kontrol görevinin aynı zamanda halk sağlığını korumaya yönelik önemli bir görev olduğunun da altını çizen Yıldırım; son zamanlarda artan saldırı olaylarına karşı gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade etti. Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Bilinmelidir ki gıda kontrol görevi sadece bir piyasa gözetimi değil aynı zamanda halk sağlığını korumaya yönelik önemli bir görevdir. Sağlıksız gıda tüketen bir toplumun sağlıklı olması düşünülemez. Bu bakımdan gıda kontrol görevi bir nevi koruyucu hekimlik görevidir. Bu tip saldırıların hem ilimizde hem ülkemizde artarak devam ediyor olması bu konuda bir dizi önleyici yasal düzenleme yapılmasını gerektirmektedir. Bu tip suçlara yönelik yaptırımların artırılması, gıda polisi uygulaması ile kritik resmi kontrollerin bu polisler nezaretinde yapılması, acil durumlarda kullanılmak üzere panik butonu benzeri bir uygulamanın devreye alınması, yoğun baskı ve stres altında çalışan arkadaşlarımıza fiili hizmet zammı verilmesi gerekmektedir. Hizmet kolumuzun en büyük ve yetkili sendikası olarak hizmet kolumuzda çalışan tüm personellerimizin haklarının korunması konusunda her zmaan yanlarında olduk. Bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz."

KAYSERİ 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:48

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