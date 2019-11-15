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Kayseri’den Suriye’ye yardım eli devam ediyor İhtiyaç malzemesi taşıyan 20 tır, dualarla Suriye’ye ...

İHA

Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi tarafından 2Yükümüz kardeşlik' sloganı ile başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde toplanan ihtiyaç malzemelerini taşıyan 20 tır, dualarla Suriye'ye uğurlandı.

Kayseri’den Suriye’ye yardım eli devam ediyor İhtiyaç malzemesi taşıyan 20 tır, dualarla Suriye’ye gönderildi

Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi tarafından 2Yükümüz kardeşlik’ sloganı ile başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde toplanan ihtiyaç malzemelerini taşıyan 20 tır, dualarla Suriye’ye uğurlandı.

Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi tarafından Mart 2016’da ‘Şimdi yaraları sarma zamanı’ ve ‘Halep’te insanlık ölmesin’ yardım kampanyaları çerçevesinde ihtiyaç malzemeleri toplanmaya devam ediyor. Kampanya çerçevesinde toplanan ve ihtiyaç malzemelerini taşıyan 20 tır daha bugün dualarla Suriye’ye uğurlandı.
Uğurlama törenine, Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven, Din İşleri Yüksek Kurulu Emekli Başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar ve imamlar katıldı. Kur’anı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma yapan İl Müftüsü Şahin Güven, “820 Kasım tarihlerini Kayseri’mizde Mevlidi Nebi Haftası olarak çeşitli etkinliklerle idrak etmekteyiz. Bu etkinlikler çerçevesinde Kayseri’mizin hayırseverlerinin desteği ile 20 tır yardım uğurlama törenine hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi’nin ortaklaşa gerçekleştirmiş olduğu bu programlar vesilesi ile her ay Kayseri’den sınır ötesinde özellikle mülteci durumunda olan ve aynı zamanda evi olmayan birçok Suriyeli kardeşimizin ihtiyacını gidermek için yardım gönderiyoruz. Kayseri’mizde yaklaşık 80 bin Suriyeli muhacir kardeşimiz var. Onlara Kayseri’nin hayırseverleri, müftülüğümüz ve Diyanet Vakfımız aracılığı ile yardımlarını ulaştırmaktalar. Ancak, ordumuzun Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve son olarak Barış Harekatı ile terörden temizlediği bölgelerde yerleşmeye devam eden ve yerleşik bulunan bölgedeki kardeşlerimize ihtiyaçlarını karşılamak üzere Türkiye Diyanet Vakfı olarak yardımlarımızı ulaştırmaya çalışıyoruz. Kayseri’miz, bugünde tarihi günlerinden birisini yaşıyor. İnşallah bugün 20 tur yardımı uğurlayacağız. 14 tır un, 5 tır patates ve 1 tır da bakliyatımız olmak üzere 20 tırdan oluşuyor. Bunun maddi değeri 906 bin TL’dir. Daha öncede 4 yıl boyunca 522 tır göndermiştik. Bu 20 tırla birlikte 542 tır yardım göndermiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.
Din İşleri Yüksek Kurulu Emekli Başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar da, “Bunların asıl maddiyatını karşılayan Kayserili vatandaşlarımızdır. Ancak bu hayra vesile olan müftümüz ve müftülük personelimizde inşallah aynı sevaba ortak olacaktır. Bu ortaklık öbürlerinin sevabından herhangi bir eksiklik meydana getirmeyecektir. Türkiye Diyanet Vakfı 40 yılı aşkın bir süredir gerek yurtiçinde be yurtdışında ihtiyaç sahibi olan kişilere halkımızın yardımını ulaştırmakta çok önemli mesafeler kat etti. Bini aşkın olan şubeleri ile bu tür yardım faaliyetlerini devam ettiriyor. Bu şubeler içerisinde en göze çarpan Kayseri Şubemiz oldu. Şimdiye kadar 542 gönderilmiş ve bu az bir şey değil” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından ihtiyaç malzemelerini taşıyan tırlar, dualar ile uğurlandı.

KAYSERİ

15 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:48
  • GÜNEŞ 07:13
  • ÖĞLE 12:28
  • İKİNDİ 15:09
  • AKŞAM 17:33
  • YATSI 18:52
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