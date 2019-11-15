Başkan Yalçın hayra vesile oldu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bir hayırseverin kırsal mahallelerde okul çağındaki bütün çocuklara aldığı 937 çift kışlık ayakkabıyı idarecilere teslim etti.

Kırsal 17 mahalledeki çocuklara yapılan yardım için Kuruköprü İlkokulu’nda düzenlenen törene Başkan Mustafa Yalçın’ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz, şube müdürleri, başkan yardımcıları, okul müdürü, öğretmenler ve muhtar da katıldı.

Her öğrencinin ayakkabı numarasına göre belirlendiği dağıtımda Başkan Yalçın, çocuklarla yakından ilgilendi.

Törenin sonunda açıklamalarda bulunan Başkan Yalçın, “Kuruköprü mahallemizdeyiz. Kuruköprü’de bulunmamızın sebebi öncelikle mutat ziyaretlerin dışında bugün bir iyiliksever arkadaşımın bütün köylerdeki okullarda bulunan çocuklara ayakkabıları teslim etmek. 900 küsur çift ayakkabıyı kendileri aldılar. Ayrım yapmadan bütün okul çağındaki çocuklara teslim etmek üzere geldik. Okul yöneticileri ve öğretmenlerimiz giydirecekler. Biz de giydirdik. Bu güzellikler ülkemize mahsus güzellikler. Her zaman bu güzellikleri yaşıyoruz. Hayır sahibinin hayrını Allah kabul etsin” diye konuştu.

Daha sonra kışlık ayakkabılar okul müdürü ve öğretmenler tarafından çocuklara dağıtıldı.

KAYSERİ 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:48

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