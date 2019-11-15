41 Yıl Sonra Kız Meslek Lisesi'nde Duygulandıran Buluşma

1975 yılında hizmete açılan ve 1978 yılında ilk mezunlarını veren AYF Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kız Meslek Lisesi) mezunları 41 yıl sonra aynı okulda buluştu.

41 yıl sonra mezun oldukları AYF Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Ülker Şahin, Kadın Ünlütürk, Suzan Akkuş, Dudu Batman, Sema Özdemir, Asiye Can ve Elif Güçlüer, okul yıllarındaki kayıtları inceleyerek duygu dolu anlar yaşadı. Okuldaki bir sınıfta öğrencilerle de buluşan 41 yıllık mezunlar, okul müdürü Gökhan Türkdönmez ile de görüşerek fikir alışverişinde bulundu.

Okul Müdürü Gökhan Türkdönmez, "Okulumuzun ilk öğrencileri ve aynı zamanda ilk mezunları 41 yıl geçmesine rağmen okullarını ziyarete geldiler. Kendileriyle okulumuzla ilgili projeler hakkında istişarelerde bulunduk" ifadesinde bulundu.

KAYSERİ 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:48

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