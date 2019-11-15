Talasgücü Belediyespor’da hedef 3 puan

Talasgücü Belediyespor ligin 9.haftasında sahasında oynayacağı Ceyhanspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Talas Belediyespor Pazar günü oynayacağı Ceyhanspor maçını kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde geride kalan 8.hafta sonunda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan SarıLacivertliler topladığı 14 puanla 4.sırada yer alıyor.

18 puanla bir basamak üzerinde yer alan Ceyhanspor’u sahasında ve taraftarı önünde konuk edecek olan Talasgücü Belediyespor’da tek hedef sahadan 3 puanla ayrılarak zirveden kopmak istemiyor. Teknik Direktör Halil Aslan nezaretinde hazırlıklarını sürdüren SarıLacivertli yarın yapacağı son antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.

Pazar günü Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada oynanacak olan haftanın kritik karşılaşması saat 14.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Diyarbakır Bölgesinden Metin Ateş yönetecek. Ateş’in yardımcılıklarını Kerem Kaan ve Şükrü Çavcı yapacak. Maçın 4.Hakemi Serhat Çelik.

KAYSERİ 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:33

YATSI 18:52

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