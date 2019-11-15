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Melikgazi Belediyesi'nden Emlak vergisi Uyarısı

İHA

Melikgazi Belediyesi'nden Emlak vergisi Uyarısı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, emlak vergisi ile iş yerlerinin çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin 2019 yılı 2. taksit ödemelerinin son tarihi 30 Kasım 2019 olduğunu hatırlattı.
Başkan Dr. Palancıoğlu, borç ödeme işlemlerinin veznelerde yoğunluk yaşanmaması için son güne bırakılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Emlak vergisi ile iş yerlerinin çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin 2019 Yılı 2.taksit ödemelerinin son tarihi 30 Kasım 2019 olarak belirlenmiştir. Vatandaşlarımız ödemelerini veznelerimizden veya sıra beklemeden ‘melikgazi.bel.tr’ sitemizdeki ebelediye sistemi üzerinden 30 Kasım 2019 günü saat 17:00’e kadar yapabilirler. Vatandaşlarımızın bu işlemlerini son güne bırakmadan rahat bir ortamda yapmalarını tavsiye ediyoruz. Belediyelerin öz kaynaklarından emlak vergini; imar, yol, kaldırım, park, ağaç, temizlik ve çevre düzenlemesi gibi çeşitli hizmetlerle vatandaşa geri ödüyoruz." dedi.

KAYSERİ

15 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:48
  • GÜNEŞ 07:13
  • ÖĞLE 12:28
  • İKİNDİ 15:09
  • AKŞAM 17:33
  • YATSI 18:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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