Sevgilisini öldüren sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istendi

KAYSERİ'de tartıştığı sevgilisi Çiğdem Tokgöz'ü (28) bıçaklayarak öldüren Aslan Aydemir (41) hakkında, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek insan öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 28 Ekim günü merkez Talas ilçesi Deliçay Sokak'ta Çiğdem Tokgöz'ün yaşadığı evde meydana geldi. Bünyan ilçesinde çiftçilik yapan evli Aslan Aydemir, tartıştığı sevgilisi 2 çocuk annesi Çiğdem Tokgöz'ü ekmek bıçağı ile bıçaklayarak öldürdü. Yakınları tarafından polise teslim edilen Aslan Aydemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Aslan Aydemir hakkında, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek insan öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla istemiyle dava açıldı.

'AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER ETTİ'

Aydemir iddianamedeki ifadesinde, "Bünyan'da çiftçilik yaparak geçimimi sağlıyorum. Evliyim ve çocuklarım var. Yaklaşık 5 yıldır da Çiğdem ile birliktelik yaşıyorum. Kendisi sevgilim olur. Köyde bana ait olan hayvanlarımı zaman zaman satarak Çiğdem'e geçimini sağlaması için para verdiğim oluyordu. Son zamanlarda param kalmayınca Çiğdem ile sürekli tartışma yaşıyorduk. Olay gecesi ikimiz de alkol aldık. Çiğdem bana ve çocuklarıma ağza alınmayacak şekilde küfürler edince, tartışmaya başladık. Dayanamayıp, mutfaktaki bıçakla saldırdım. Sonra da arabama binip Bünyan'a döndüm. Yakınlarıma olayı anlattım, pişmanım" dedi.



KAYSERİ 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:48

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