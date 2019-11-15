Yağmadan yargılanan sanığa 23 yıl hapis

Kayseri’de bir eve kafasında maske ile girip, 52 yaşındaki kadını bıçakla yaralayarak 950 TL parasını alan sanığa mahkemece 23 yıl hapis cezası verildi.

Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda bir apartmanda 39 yaşındaki şüpheli A.Y., 52 yaşındaki Ü.A. isimli kadının evinin ziline bastı. ‘Doğalgaz tamircisi’ olduğunu söyleyen A.Y. kapı açılınca kafasına taktığı maske ile içeri girdi. Evde bulunan 950 TL’yi alan ve mağdur Ü.A.’yı bıçakla yaralayan zanlı evden kaçtı, Şikayet üzerine yakalanan A.Y. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık A.Y.(39) ile Ü.A.(52) ve avukatlar hazır bulundu.

Çok pişman olduğunu söyleyen ve mağdur kadını yaralamak istemediğini, maddi durumu kötü olduğu için böyle bir olayı gerçekleştirdiğini belirterek, mağdur kadın Ü.A.’dan özür diledi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık A.Y.’ye ‘nitelikli yağma’ suçundan 14 yıl, ‘kasten yaralama’ suçundan 5 yıl ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise 4 yıl olmak üzere toplam 23 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

KAYSERİ 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:48

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