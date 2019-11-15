KAYSERmall Outlet, ara tatili hazırlıklarını tamamladı

Bugün ne oldu?

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERmall Outlet, 20192020 Eğitim Öğretim Yılı Kasım ayı ara tatil döneminde minik misafirleri için hazırlıklarını tamamladı.



Kayseri'nin Alışveriş ve Yaşam Merkezlerinden KAYSERmall Outlet, 20192020 Eğitim Öğretim Yılı Kasım ayı ara tatil döneminde minik misafirleri için renkli ve eğlenceli etkinlikler hazırladı. 18 Kasım tarihinde başlayacak etkinlikler kapsamında sihirbaz ve ateşbaz gösterileri, balon ve bisiklet şovları, vantrolog kukla gösterisi ile çocuklar eğlenceye doyacak.

Ücretsiz gerçekleşecek etkinliklere tüm çocuklar davet edildi.

KAYSERİ 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:33

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.