Hacılar’da yeşil bir çevre için bin fidan dağıtıldı

Hacılar Belediyesi tarafından vatandaşlara 1 bin adet çam fidanı dağıtımı yapıldı.

Daha yeşil bir Hacılar için çalışmalarını sürdüren Hacılar Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlara fidan dağıtımı yaptı. Cuma namazı sonrası gerçekleştirilen fidan dağıtımına, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde saat 11.11’de 2 bin 250 fidan diktiklerini söyleyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, doğayı korumak ve Hacılar’ın daha da yeşil bir bölge olması için 1 bin adet fidanının daha dağıtımını gerçekleştirdiklerini kaydetti. Başkan Özdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“11 Kasım günü diktiğimiz 2 bin 250 fidana ilaveten bugünde dağıtımını yaptığımız bin fidanla birlikte 3 bin 250 sayısına ulaştık. İlçemizde Orman Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız ortak çalışma ile bu yıl itibariyle 15 bin fidanı toprakla buluşturduk. Her zaman için yeşile sahip çıkıyoruz. İlçemizin yeşillendirilmesine önem veriyoruz. Bu uğurda da durmadan, dinlenmeden çalışacağız.”

KAYSERİ 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:48

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