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KAYSO Yönetim Kurulu Üyesi Sarıalp: "AB ile ekonomik ilişkilerin karşılıklı çıkarları dengeleyecek ...

İHA

KAYSO Yönetim Kurulu Üyesi Sarıalp: "AB ile ekonomik ilişkilerin karşılıklı çıkarları dengeleyecek bir zemine oturtulması gerekmektedir"

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ve İktisadi Kalkınma Vakfı işbirliğinde AB ve Küresel Araştırmalar Derneği (ABKAD) tarafından 'Sivil Toplumun Sesi' projesi kapsamında 'TürkiyeAB İlişkilerinde Yeni Gündem' konulu toplantı düzenlendi.
KAYSO Toplantı Salonu'nda düzenlenen programın açılışında konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarıalp; son zamanlarda Türkiye'nin AB ile ilişkilerinin son derece inişli çıkışlı olmakla birlikte giderek negatif bir havaya büründüğünü ifade edrek, "Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkileri 1964 yılında yürürlüğe giren Ankara Anlaşması ile başlamıştır. Bu tarihten sonra Türkiye AB ilişkilerinde uzun süre kayda değer bir gelişme yaşanmamıştır. 1995 yılında oluşturulan Gümrük Birliği ile ilişkiler hızlanmış, 1999 yılında Türkiye’ye aday ülke statüsü verilmesinin ardından 2005 yılının Ekim ayında da Türkiye ile katılım müzakerelerine başlanmıştır. 2015 yılında yapılan ABTürkiye zirvesinde, ortak çıkarların bulunduğu tüm kilit alanlarda Türkiye ve AB ilişkilerini canlandırma ve derinleştirme kararı alınmıştır. 2016 yılında hem AB içerisinde hem de ülkemizde dengeleri değiştiren pek çok gelişmelere tanık olduk. Bu tarihten itibaren AB ile ilişkilerimiz son derece inişli çıkışlı olmakla birlikte giderek negatif bir havaya bürünmüştür. Türkiye, Avrupa Birliği için kilit bir ülke olmayı her zaman sürdürmüştür. Ancak vize muafiyeti başta olmak üzere, AB ile aramızdaki Gümrük Birliği anlaşması halen revize edilememiştir. AB ile ekonomik ilişkilerin karşılıklı çıkarları dengeleyecek bir zemine oturtulması, Gümrük Birliğinin kapsamının genişletilerek acilen revize edilmesi gerekmektedir. Bugün değerli hocalarımızın katkıları ile tüm bu sorunların ele alınacağı toplantımızda, STK’larımızın sürece katkılarının azami derecede sağlanması amaçlanmaktadır" ifadelerini kullandı.
Sarıalp'in ardından konuşan ABKAD Haysiyet Divanı Üyesi ve TEPAV, Ticaret Çalışmaları Merkezi Direktörü eski Büyükelçi Bozkurt Aran ise toplantı hakkında bilgiler vererek; "Gümrük Birliği'nin bazı alanlarda güncellenmesi artık net bir şekilde ortada. Bunların başında tabi hizmetler, tarım konuları var. Bu konuların ne anlama geldiğini arkadaşlarımız ifade etmeye çalışacaklar. Bu tip toplantıları sivil toplum çerçevesinde Kayseri, Eskişehir, Bursa, Antalya, İzmir şehirlerinde yapmayı öngörüyoruz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Doç. Dr. Çiğdem Nas 'TRAB Gümrük Birliği'nin Hizmetler Sektörüne Genişletilmesi', Prof. Dr. Sanem Baykal 'TRAB İlişkilerinde Karar Alma, Danışma Mekanizmaları ve Anlaşmazlıkların Halli' ve Acar Şensoy 'TRAB Gümrük Birliği’nin Tarım Sektörüne genişletilmesi' konularında panel verdi.

KAYSERİ

15 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:48
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