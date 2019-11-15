Görünmemek için yüzünü çocuklarıyla kapattı 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Ne iş yaptığı belli oldu!

Kayseri'de çeşitli suçlardan 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kadın, cezaevine gönderilirken kucağında taşıdığı çocuklarıyla yüzünü gizlemeye çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'Mala zarar verme' gibi suçlardan Kayseri, Ankara, Mersin, Gaziantep, Adana, Kahramanmaraş, Niğde, Eskişehir ve Yozgat'ta gerçekleştirmiş olduğu ikametlerden hırsızlık olaylarından dolayı belirtilen illerin mahkemelerinde de yapılan yargılama sonucu hapis cezaları verilen, toplamda 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tuğba D.'yi (26) yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın Kocasinan ilçesinde bulunan Sümer mahallesinde bir daireye taşındığını tespit eden ekipler, alınan arama kararına istinaden eve operasyon düzenledi. Tuğba D., saklandığı evinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Cezaevi firarisi olduğu tespit edilen Tuğba D.'nin, yakalanmamak için sürekli adres değiştirdiği bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Tuğba D., emniyet çıkışında kucağındaki çocuklarıyla yüzünü kapatarak gizlenmeye çalıştı.

KAYSERİ 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:48

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