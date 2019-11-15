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Başkan Gülsoy: "üyelerimize daha iyi hizmet edebilmek için bir tahkim kurulu kuruyoruz"

İHA

Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) 'Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (KATOTAM) Uygulamaları Ve Tahkim Süreçleri' konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

Başkan Gülsoy: "üyelerimize daha iyi hizmet edebilmek için bir tahkim kurulu kuruyoruz"

Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) 'Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (KATOTAM) Uygulamaları Ve Tahkim Süreçleri' konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.
KTO Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerin açılışında konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; üyelere daha iyi hizmet edebilmek için tahkim kurulu kurulacağını ifade ederek; "Bir takım sıkıntılarla, uyuşmazlıklarla karşılaşıyoruz. İş dünyasında en önemli sorunlardan da ticari uyuşmazlıklar. Bunu da Kayseri Ticaret Odası olarak üyelerimize, insanlarımıza daha iyi hizmet edebilmek için bir tahkim kurulu kuruyoruz. Son zamanlarda dünya ve Avrupa'da arabuluculuk ve tahkimin çok daha öne çıktığını görüyoruz. Bizim ülkemizde de yargının yükünü biraz daha hafifletmek, daha adil, daha şeffaf, daha hızlı hareket edebilmek için bir tahkim kurulu kuruyoruz" şeklinde konuştu.
Başkan Gülsoy'un konuşmasının ardından uzmanlar tarafından katılımcılara bilgiler verildi.

KAYSERİ

15 Kasım 2019 Cuma

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