9 ilde hırsızlıktan aranan kadın, Kayseri'de yakalandı

KAYSERİ polisi, 9 ilde hakkında 'hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'mala zarar verme' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 çocuk annesi Tuğba Demir'i (26) gözaltına aldı.

Kayseri ile birlikte Ankara, Mersin, Gaziantep, Adana, Kahramanmaraş, Niğde, Eskişehir ve Yozgat'ta 'hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'mala zarar verme' suçlarına karışan ve bu hakkında bu suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tuğba Demir'in yakalanması için çalışma başlatıldı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada Tuğba Demir'in, merkez Kocasinan ilçesi Sümer Mahallesi'nde oturduğu belirlendi. Yakalanmamak için sürekli adres değiştiren Demir, 10 gün önce taşındığı eve yapılan baskında gözaltına alındı. 9 çocuk annesi Tuğba Demir, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından kucağında 2 küçük çocuğu ile cezaevine gönderildi.



KAYSERİ 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:48

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