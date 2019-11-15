Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz: Sivas maçıyla güzel sıralara gelmek istiyoruz

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Demir Grup Sivasspor maçını kazanarak güzel sıralara gelmek istiyoruz" dedi.

Süper Lig'e verilen milli maç arasında çalışmalarına devam eden İstikbal Mobilya Kayserispor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde günü tek idmanla geçirdi. Sakatlıkları bulunan Alpay ve Levent ile salonda çalışan Lopes ve Adebayor antrenmana katılmadı. Milli takım kampında olan Lung ve Aymen Abdennour da antrenmanda yer almadı.

"TARAFTARIMIZIN YANIMIZDA OLACAĞINA İNANIYORUZ"

Antrenmanı takip eden sarı-kırmızılı kulübün basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Kayserispor olarak A Milli Futbol Takımımızı tebrik ediyoruz. Kayserispor lige verilan arada çalışmalarına devam ediyor. Takımımıza gelince; futbolcularımız antrenmanlarına düzenli şekilde devam ediyor. Demir Grup Sivasspor maçını kazanarak güzel sıralara gelmek istiyoruz. Milli takımda olan futbolcularımız vardı. Sakatlıkları bulunan futbolcularımız var. Sakatlığı bulunan isimleri Sivasspor maçına yetiştirmeye çalışıyoruz. Taraftarımızın Kayserispor'a kattıkları değer hiçbir zaman göz ardı edilemez. Milli maç arasından sonra oynayacağımız Sivasspor maçında yanımızda olacaklarına inanıyoruz. İnşallah takımımız Sivasspor karşısında taraftarımıza layık bir futbol sergiler" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenman görüntüsü

Basın sözcüsü Mustafa Tokgöz'ün konuşması

Genel detay

KAYSERİ 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:33

YATSI 18:52

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