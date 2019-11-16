Başkan Palancıoğlu'ndan emlak vergisi hatırlatması

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediye veznesine emlak vergi ödemesini yaparak vergi borcu olan vatandaşlara hatırlatma yaptı. Vezneler cumartesi ve pazar günleri saat 09.00 ile 17.00 arası açık olacak.

Belediye veznesinde yoğunluk yaşanmaması için borç ödeme işlemlerinin son güne bırakılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Emlak vergisi ikinci taksit döneminin sonuna yaklaştığımız için bende vergimi ödedim. Emlak vergisi ile iş yerlerinin çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin 2019 yılı ikinci taksit ödemelerinin son tarihi belediyemizce 02Aralık 2019 olarak belirlenmiştir. Lütfen son güne bırakmadan tüm vatandaşlarımız vergi borcunu ödesinler. Vatandaşlarımız rahatça ödeme yapsınlar diye veznelerimiz cumartesi ve pazar günleri saat 09.00 ile 17.00 arası açık olacak. Vatandaşlarımız ödemelerini veznelerimizden veya sıra beklemeden ‘melikgazi.bel.tr’ sitemizdeki ebelediye sistemi üzerinden de yapabilirler” dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, borç ödeme işlemlerinin veznelerde yoğunluk yaşanmaması için son güne bırakılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

KAYSERİ 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:49

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